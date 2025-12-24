El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS) informó que durante el día de hoy, martes —cuando se celebra la Nochebuena— se esperan algunos aguaceros pasajeros que se desplazarán sobre distintas zonas de Puerto Rico.

La agencia advirtió además que las personas con viajes largos planificados deben ejercer precaución, ya que las lluvias podrían provocar carreteras mojadas y acumulación de agua en áreas bajas.

Asimismo, el NWS recordó que una marejada del norte continuará deteriorando las condiciones marítimas y costeras, especialmente alrededor de Puerto Rico.

Se anticipan olas rompientes de entre 8 y 11 pies, lo que aumentará el riesgo de inundaciones costeras y erosión en las zonas más vulnerables. Entre estas se encuentran: Piñones a lo largo de la carretera 187; Parcelas Suárez, Villas del Mar y Villa Christiana en Loíza; Fortuna en Luquillo; Pueblo y Tamarindo en Aguadilla; Barrio Obrero, Pueblo y Jarealito en Arecibo; Las Bocas en Barceloneta; Machuca en Manatí; Puerto Nuevo en Vega Baja; Ocean Park en San Juan; y el barrio Espinal en Aguada.

Además, se advierte sobre la presencia de corrientes marinas fuertes y potencialmente mortales en playas del norte y oeste de Puerto Rico, por lo que se exhorta a la ciudadanía a extremar las precauciones y evitar entrar al mar.

Si una persona es arrastrada por una corriente marina, no debe luchar contra ella y debe mantener la calma mientras flota. La recomendación es nadar en paralelo a la orilla hasta salir de la corriente y, una vez fuera de ella, dirigirse hacia tierra firme, según recomienda la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) de Estados Unidos, organismo oficial encargado del estudio del océano y la seguridad costera (NOAA, Survive a Rip Current).