El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que hoy, domingo, se espera un día lluvioso, con mayor intensidad en la zona norte de Puerto Rico.

Según el informe diario, se prevén aguaceros y tronadas que podrían causar inundaciones urbanas en áreas con drenaje deficiente, además de interrumpir actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

¡Planifique con anticipación y no olvide su sombrilla!”, advirtió el SNM a los ciudadanos.

El SNM también advierte sobre corrientes marinas peligrosas que podrían poner en riesgo la vida, especialmente en zonas de olas rompientes, cerca de arrecifes y muelles, con riesgo moderado en playas del norte y este de Puerto Rico. Recomiendan ejercer extrema precaución al entrar al agua.