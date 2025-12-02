El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que la tarde de hoy, martes, estará marcada por un aumento significativo en la actividad de lluvia en varios municipios del país.

Según el informe diario de la agencia, las lluvias comenzarán a desarrollarse después de la 1:00 p.m. y se concentrarán en pueblos de la zona metropolitana —como Bayamón, San Juan y Carolina—, así como en municipios del centro y este de la Isla, entre ellos Comerío, Barranquitas, Naranjito, Aguas Buenas, Luquillo, Fajardo y Ceiba.

Las condiciones también favorecerán el desarrollo de tronadas, especialmente en la mitad este e interior de Puerto Rico. “Manténganse alerta y preparados para buscar refugio si se desarrollan tormentas”, exhorta el SNM en su informe.

Happy Tuesday! Take a look at the weather risks for today before heading out.



¡Feliz martes! Dale un vistazo a los riesgos de las condiciones del tiempo para hoy antes de salir. #stayweatheraware #prwx #usviwx #MantenteAtentoALasCondiciones pic.twitter.com/90an2V7Zli — NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 2, 2025

El SNM también advirtió sobre corrientes marinas peligrosas a lo largo de toda la costa norte. La agencia recomienda evitar nadar en playas bajo advertencia, mantenerse cerca de la orilla y, en caso de ser atrapado por una corriente, no luchar contra ella; en su lugar, nadar paralelo a la costa hasta salir de la zona de arrastre.