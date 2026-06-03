¡Un respiro del polvo del Sahara! El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que las concentraciones del polvo disminuyeron significativamente este miércoles, lo que favorecerá condiciones más propicias para el desarrollo de aguaceros en distintos sectores de Puerto Rico.

Según indicó la agencia en su informe diario, durante la mañana se esperan aguaceros pasajeros sobre el este y el área metropolitana, mientras que en horas de la tarde la actividad de lluvia se concentrará principalmente en el oeste de la isla. Las zonas donde se registren los aguaceros también podrían experimentar vientos en ráfagas.

“Vientos en ráfagas y acumulación de agua en carreteras”, advirtió el SNM, al exhortar a los conductores y residentes a ejercer precaución, especialmente en áreas de pobre drenaje.

PUBLICIDAD

🌦️ Increased moisture today. Showers over islands AM, shifting to western PR PM. / Más humedad hoy. Aguaceros en las islas AM, hacia el oeste de PR en la tarde.



⚠️ Hazards: Gusty winds & ponding on roads. / Riesgos: Vientos en ráfagas y acumulación de agua.#prwx #usviwx pic.twitter.com/IkaqEsI810 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) June 3, 2026

El SNM también advirtió sobre el riesgo de corrientes marinas peligrosas en la mayoría de las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, por lo que exhortó a los bañistas a tomar precauciones.

“Corrientes marinas peligrosas son posibles en la mayoría de las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Aún con riesgo moderado pueden ser mortales. ¡Nade cerca de salvavidas!”, indicó la agencia en su informe.

Las corrientes marinas son canales fuertes de agua que fluyen rápidamente alejándose de la costa. Estas suelen formarse en áreas bajas o interrupciones en los bancos de arena, así como cerca de estructuras como espigones, muelles y pilotes.

El SNM recomienda que, si una persona queda atrapada en una corriente marina, debe pedir ayuda gritando, mantener la calma, evitar agotarse y mantenerse a flote mientras llega asistencia. Además, aconsejó nadar paralelo a la costa para salir de la corriente y luego dirigirse hacia la playa cuando sea posible.