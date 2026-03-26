El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que una nueva vaguada se acercará a Puerto Rico durante hoy, jueves, por lo que continuarán las lluvias en diversos sectores.

Según indicó la agencia en su informe diario, los aguaceros irán en aumento durante el transcurso del día, especialmente hacia el interior y noroeste de Puerto Rico, lo que podría provocar inundaciones urbanas aisladas, así como acumulación de agua en carreteras y en áreas de poco drenaje.

El SNM también alertó que los ríos se mantienen elevados. Precisamente, ayer se emitió una advertencia por la salida del Río Cubucode su cauce, tras las fuertes lluvias registradas en Vega Alta. La advertencia fue cancelada en horas de la tarde.

“Por favor, ejerza precaución en áreas inundadas”, exhortó el SNM.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los informes oficiales y a las actualizaciones de las condiciones del tiempo.