El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que este sábado se registrará una “brisa de fuerte a ventosa”, que traerá consigo ráfagas que son capaces de movilizar objetos livianos.

“El fortalecimiento de los vientos alisios del este noreste al este traerá hoy condiciones ventosas en toda la región, con ráfagas que ocasionalmente superarán las 30 millas por hora, especialmente en las costas expuestas y las elevaciones más altas. Los objetos sueltos podrían ser arrastrados por el viento, y los objetos al aire libre podrían desplazarse en las zonas más expuestas”, dice el informe de las condiciones del tiempo.

Meteorología recomendó “al público a asegurar objetos sueltos en exteriores, planificar ante condiciones cambiantes durante actividades al aire libre, evitar áreas costeras de alto riesgo y mantenerse atento al tiempo revisando el pronóstico más reciente y las actualizaciones”.

📅 Sat Jan 17, 2026

🌬️ Breezy to windy today with fast-moving showers and comfortable temps. Secure loose items, expect quick changes, and watch for choppy seas & rip current risk.

🌬️ Brisa fuerte a ventosa con aguaceros pasajeros y temperaturas agradables. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/YZmDFuF2Dj — NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 17, 2026

Es que estos vientos no sólo serán un peligro por la posibilidad de que movilice objetos livianos. También provocará la llegada de aguaceros que se desplazarán rápido. No hay peligro de inundaciones. Además, dejará oleaje picado y riesgo de corrientes marinas.

“Se esperan condiciones marítimas y costeras peligrosas que persistirán al menos hasta el lunes. Una Advertencia para Embarcaciones Pequeñas está en vigor, debido a marejadas del norte de período largo y vientos en aumento, lo que provocará condiciones de navegación difíciles a peligrosas. A medida que el oleaje impacte la costa, se espera un riesgo alto de corrientes marinas en la mayoría de las playas orientadas al norte y este. Se exhorta al público a revisar el pronóstico más reciente, evitar las áreas de alto riesgo y seguir las alertas y advertencias locales”, destacó el SNM.

Para los próximos días, se esperan condiciones similares.

“Los peligros relacionados con el viento serán la principal preocupación durante los próximos días, con vientos que alcanzarán su punto máximo esta noche y se extenderán hasta el domingo, y condiciones ventosas a localmente ventosas continuarán hasta principios de la próxima semana, impulsadas por vientos del este que van desde frescos hasta fuertes. Los aguaceros serán limitados y breves, presentándose principalmente como chubascos alisios de baja intensidad y rápida velocidad, debido a la sequedad en los niveles medios, con ligeros aumentos de humedad esta noche y nuevamente el lunes por la noche. No se esperan inundaciones significativas, aunque es posible que se formen breves encharcamientos, principalmente en el este y noreste de Puerto Rico”, concluyó Meteorología.