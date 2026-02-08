El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las lluvias continuarán hoy, domingo, en sectores de la zona norte, el área metropolitana y el este de Puerto Rico, por lo que emitió una advertencia de inundaciones y alertó, además, sobre condiciones marítimas peligrosas.

Desde horas de la madrugada, la agencia emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de Carolina y San Juan, al indicar que han caído hasta 2 pulgadas de lluvia y que se esperan acumulaciones adicionales de entre 0.5 y 1 pulgada en la zona.

Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, lee el informe. La advertencia fue emitida inicialmente hasta las 7:00 a.m. y posteriormente extendida hasta las 8:30 a.m.

“La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Tenga especial precaución durante la noche, cuando es más difícil reconocer los peligros de las inundaciones. Esté atento a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, recomendó el SNM.

Las lluvias se concentrarán principalmente en pueblos como Fajardo, Ceiba, Río Grande, Carolina, San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto, Bayamón, Cataño y Toa Alta, entre otros.

Además de las lluvias y el riesgo de inundaciones, el SNM alertó a la ciudadanía a evitar las playas de la costa norte y oeste de Puerto Rico, debido a un oleaje peligroso que podría alcanzar entre 10 y 14 pies, así como a un alto riesgo de corrientes marinas.

Las embarcaciones pequeñas deben ejercer extrema precaución debido a oleaje peligroso hoy y esta noche. Permanece un alto riesgo de corrientes marinas, lo que hace peligroso nadar en playas expuestas”, advirtió el SNM.

Las condiciones marítimas empeorarán el lunes con la llegada de un oleaje del norte a norte-noroeste más fuerte, lo que aumentará el riesgo de oleaje alto, condiciones peligrosas para bañistas y posibles inundaciones costeras localizadas, especialmente en las costas orientadas al norte y noroeste.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, transitar con precaución por las carreteras y evitar las playas mientras persistan las condiciones peligrosas.