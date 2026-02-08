El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las lluvias continuarán hoy, domingo, en sectores de la zona norte, el área metropolitana y el este de Puerto Rico, por lo que emitió una advertencia de inundaciones y alertó, además, sobre condiciones marítimas peligrosas.

Desde horas de la madrugada, la agencia emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de Carolina y San Juan, al indicar que han caído hasta 2 pulgadas de lluvia y que se esperan acumulaciones adicionales de entre 0.5 y 1 pulgada en la zona.

“Esta lluvia adicional resultará en inundaciones menores”, lee el informe. La advertencia fue emitida inicialmente hasta las 7:00 a.m. y posteriormente extendida hasta las 8:30 a.m.

“La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos. Tenga especial precaución durante la noche, cuando es más difícil reconocer los peligros de las inundaciones. Esté atento a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, recomendó el SNM.

Las lluvias se concentrarán principalmente en pueblos como Fajardo, Ceiba, Río Grande, Carolina, San Juan, Guaynabo, Trujillo Alto, Bayamón, Cataño y Toa Alta, entre otros.

Además de las lluvias y el riesgo de inundaciones, el SNM alertó a la ciudadanía a evitar las playas de la costa norte y oeste de Puerto Rico, debido a un oleaje peligroso que podría alcanzar entre 10 y 14 pies, así como a un alto riesgo de corrientes marinas.

“Las embarcaciones pequeñas deben ejercer extrema precaución debido a oleaje peligroso hoy y esta noche. Permanece un alto riesgo de corrientes marinas, lo que hace peligroso nadar en playas expuestas”, advirtió el SNM.

🚩🌊Friendly Reminder: Marine and coastal conditions will gradually deteriorate this weekend as a NW swell arrives.



🚩🌊 Recordatorio: Las condiciones marítimas y costeras se deteriorarán gradualmente este fin de semana con la llegada de una marejada del NO.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/l5FrpSDKK2 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) February 7, 2026

Las condiciones marítimas empeorarán el lunes con la llegada de un oleaje del norte a norte-noroeste más fuerte, lo que aumentará el riesgo de oleaje alto, condiciones peligrosas para bañistas y posibles inundaciones costeras localizadas, especialmente en las costas orientadas al norte y noroeste.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo, transitar con precaución por las carreteras y evitar las playas mientras persistan las condiciones peligrosas.