El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió hoy, lunes, una advertencia de vientos para Puerto Rico y exhortó a la ciudadanía a no iniciar ningún fuego debido a la fácil propagación que podrían provocar las ráfagas.

Según el informe de la agencia, se anticipan vientos sostenidos de hasta 25 millas por hora (mph), con ráfagas que podrían alcanzar las 40 mph entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde en los siguientes municipios: San Germán, Aibonito, Las Piedras, Cabo Rojo, Guayama, Hormigueros, Toa Alta, Lajas, Loíza, Adjuntas, Humacao, Guánica, Maunabo, Jayuya, Ponce, San Lorenzo, Arroyo, Fajardo, Las Marías, Barceloneta, Juana Díaz, Dorado, Florida, Comerío, Caguas, Ciales, Manatí, Vega Baja, Aguadilla, Toa Baja, Gurabo, Salinas, Trujillo Alto, Hatillo, Orocovis y Aguada.

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También están bajo la advertencia los pueblos de: Cayey, Cataño, Yauco, Barranquitas, Coamo, Vega Alta, Juncos, Añasco, Ceiba, Camuy, Canóvanas, Cidra, Moca, Isabela, Río Grande, Peñuelas, Guayanilla, Corozal, San Juan, Naguabo, Carolina, Culebra, Maricao, Sabana Grande, Yabucoa, Vieques, Morovis, Aguas Buenas, Mayagüez, Guaynabo, San Sebastián, Rincón, Patillas, Bayamón, Santa Isabel, Utuado, Villalba, Naranjito, Quebradillas, Lares, Grove Place, Luquillo y Arecibo.

“Las ráfagas de viento pueden mover o lanzar objetos que no estén asegurados. También podrían caer ramas de árboles”, escribió el SNM, que recomendó “asegurar” los objetos que se tengan en el exterior.

Además de los vientos, la agencia advirtió que las condiciones secas y ventosas podrían favorecer la rápida propagación de incendios, por lo que reiteró el llamado a evitar quemas al aire libre. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los informes y actualizaciones que emita el Servicio Nacional de Meteorología sobre las condiciones del tiempo.