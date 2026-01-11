El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó un domingo lluvioso para gran parte de Puerto Rico.

Según informó la agencia en su informe diario, las lluvias se concentrarán durante la mañana en las regiones este y norte de la Isla, desplazándose hacia el oeste en horas de la tarde.

Aunque el riesgo de inundaciones urbanas se considera bajo, el SNM exhortó a la ciudadanía a ejercer precaución debido a pavimento mojado y posibles reducciones en la visibilidad.

Las autoridades recomendaron a los conductores y al público en general mantenerse atentos a las condiciones del tiempo y seguir las actualizaciones oficiales a lo largo del día.