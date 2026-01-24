Aguaceros frecuentes, que se moverán rápidamente debido a las condiciones ventosas, se esperan para este sábado, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

Además, se alertó de condiciones marítimas peligrosas, principalmente para las aguas orientadas al norte de Puerto Rico.

Estas condiciones se deben principalmente a los vientos alisios que se registran de entre 15 a 20 millas por horas, con ráfagas más fuertes.

Aguaceros frecuentes en áreas expuestas al viento esta mañana y el oeste de PR en la tarde. Posible acumulación de agua en carreteras y con algunas ráfagas fuertes. Asegure objetos al aire libre.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/GJXJA2xQKa — NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 24, 2026

Estos vientos arrastran sobre la isla la humedad que hay en niveles medios. Provocarán “aguaceros frecuentes en áreas expuestas al viento esta mañana, (el noreste), y el oeste de Puerto Rico en la tarde”, dice el informe.

Añade que los modelos “sugieren totales de lluvia de alrededor de media pulgada a una pulgada localmente hoy, con un riesgo limitado de inundaciones debido al encharcamiento de agua en las carreteras y áreas con drenaje deficiente. En áreas localizadas, principalmente en el oeste de Puerto Rico, aún se podrían observar inundaciones urbanas y de pequeños arroyos durante las horas de la tarde”.

Para mañana, domingo, se esperan menos aguaceros, ya que esta noche entraría una masa de aire más seco desde el noreste.

“La actividad restante será breve y se limitará principalmente a las zonas costeras durante la mañana”, se indicó.

[Jan 24] ⚠️ HAZARDOUS MARINE & BEACH CONDITIONS

🚩 High Risk of Life-Threatening Rip Currents due to breaking waves up to around 6 ft.

⛵ Small Craft Advisory in effect for seas of 6-7 ft & E winds of 15-20 kt with higher gusts. Hazardous conditions for small craft.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/2ECoHHiSNA — NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 24, 2026

Mientras, existen “condiciones peligrosas para embarcaciones pequeñas y bañistas” en aguas orientadas al norte de Puerto Rico, destacó el SNM

Específicamente, hay un alto riesgo de corrientes marinas, debido a olas rompientes de hasta alrededor de seis pies. Además, hay una advertencia para embarcaciones pequeñas, debido a oleaje de seis a siete pies y vientos de hasta 15 a 20 nudos, con ráfagas más fuertes.