Una vaguada provocará fuertes aguaceros hoy en varias zonas de Puerto Rico, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El informe diario de la agencia señala que las lluvias podrían generar inundaciones, especialmente en el interior oeste y suroeste del país, aunque otras áreas también podrían experimentar aguaceros significativos.

Además de las lluvias, el SNM anticipó la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas durante el día.

“Hoy, una vaguada en superficie que se aproxima desde el este aumentará los aguaceros desde esta mañana hasta finales de la tarde. La mayor parte de la humedad permanecerá al sur de la región, pero su proximidad aumentará la probabilidad de aguaceros moderados a fuertes y algunas tormentas aisladas”, lee el informe.

Ante el aumento en la actividad de lluvia, el SNM recomendó ejercer precaución en las carreteras, especialmente en áreas propensas a inundaciones. La agencia recordó evitar cruzar tramos anegados, reducir la velocidad y mantenerse atento a los avisos y advertencias que puedan emitirse durante el día.