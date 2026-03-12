Una vaguada provocará hoy, jueves, un aumento en la actividad de aguaceros en Puerto Rico, con posibilidad de inundaciones en algunas zonas, informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La agencia, con sede en San Juan, indicó en su informe diario que se esperan lluvias a lo largo del día, aunque se anticipa que la actividad aumente durante horas de la tarde.

Mientras, la meteoróloga del SNM, Yidiana Zayas-Rivera, expresó en entrevista radial (WKAQ) que, además de las lluvias, las personas deben estar atentas a posibles inundaciones y tormentas eléctricas.

“A medida que progrese el día esas lluvias van a ir aumentando... incluso no se puede descartar alguna que otra tronada que se desarrolle al interior de Puerto Rico”, expuso la meteoróloga.

Las inundaciones, de otro lado, podrían registrarse en zonas urbanas, carreteras y riachuelos.

Ante estas condiciones, el SNM recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los informes del tiempo y a posibles avisos o advertencias durante el día, especialmente en áreas propensas a inundaciones.