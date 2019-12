Hombre comete crimen para poder regresar a la cárcel Por The Associated Press 12/13/2019 |08:54 a.m.

Entregó una nota a un empleado en la que indicó que iba a robar el restaurante, pero se quedó en el baño hasta que llegó la policía.

La última vez que Mark Wilson salió de la prisión fue en 2012 y completó su libertad condicional en 2014. (Departamento de Correccionales de Michigan)

Escanaba, Michigan - Un hombre de 59 años que comentó a su abogado que quería cometer un robo para poder regresar a prisión podría ser puesto tras las rejas por el resto de su vida. Mark Wilson fue sentenciado el lunes a por lo menos 25 años en prisión, una condena que se vio endurecida por sus antecedentes penales. Eso significa que no será elegible para libertad condicional hasta que tenga más de 80 años. “En algún punto, su señoría, parecía que había perdido la capacidad de funcionar normalmente con la sociedad”, comentó Wilson a un juez del condado de Delta. “Me gustaría decir a la gente que me disculpo de la manera más honesta por mi conducta” en julio pasado. Wilson entregó una nota a un empleado de Hardee’s en Escanaba, en la que indicó que iba a robar el restaurante, de acuerdo con reportes del periódico The Daily Press. La policía dijo que se quedó en el baño hasta que llegó la policía. El abogado defensor Tim Cain señaló que Wilson le dijo que había cometido el crimen para poder regresar a prisión. Wilson “me dice que es lo suficientemente feliz con 25 o 40”, comentó Cain, en referencia a 40 años, su sentencia máxima. Los antecedentes de Wilson muestran sentencias en los condados de Kalamazoo, Genesee y Delta, que datan de 1983. La última vez que salió de la prisión fue en 2012 y completó su libertad condicional en 2014, dijo el Departamento de Correccionales el jueves. “Cuando regrese a prisión, un lugar con el que está ampliamente familiarizado, haga todo lo posible por ser un ciudadano modelo dentro de esos confines, porque ese será su mundo durante muchos años”, dijo el juez John Economopoulos. “Su oportunidad de redención, su oportunidad de consuelo y de encontrar su propia sabiduría respecto a su camino, se hallará en el sistema penitenciario. Aprovéchela al máximo”.