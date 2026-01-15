WEST PALM BEACH, Florida. Una mujer estrelló intencionalmente su vehículo contra la entrada principal de un tribunal federal del sur de Florida después del horario habitual el miércoles, causando daños por valor de unos 200,000 dólares, informaron las autoridades.

Los investigadores determinaron que la mujer de 55 años se estrelló con su vehículo contra el Edificio Federal Paul G. Rogers y el Tribunal de los Estados Unidos en West Palm Beach alrededor de las 11 p.m. del miércoles, informó la policía en un comunicado de prensa el jueves. Los daños incluyeron las puertas principales del edificio, el equipo de seguridad y el mobiliario interior. No se reportaron heridos.

La mujer huyó del lugar, pero fue arrestada poco después, informó la policía. Los investigadores no explicaron de inmediato por qué la mujer estrelló su vehículo contra el edificio.

La mujer fue acusada de un delito grave de daños a la propiedad. Se encuentra detenida bajo fianza de 5,000 dólares. Los registros de la cárcel no indican que tenga un abogado. “Nos tomamos muy en serio incidentes de esta naturaleza. No se tolerarán actos de violencia ni destrucción de propiedad, y los responsables responderán con todo el rigor de la ley”, declaró el jefe de policía de West Palm Beach, Tony Araujo, en un comunicado.