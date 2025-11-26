El norte y el medio oeste de Estados Unidos afrontarán nevadas y tormentas que complicarán los viajes este miércoles, víspera del Día de Acción de Gracias, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que también previó más calor del usual para el resto del país.

El NWS avisó que las “condiciones de viaje serán desafiantes” a lo largo de las llanuras del norte, los Grandes Lagos y la costa este hacia el fin de semana festivo de Acción de Gracias, en el que las autoridades prevén la temporada más ajetreada en 15 años, con más de 81 millones de pasajeros hasta el próximo lunes.

El organismo pronosticó “fuertes nevadas” y “condiciones de ventisca” para la zona superior del medio oeste y la región de los Grandes Lagos en Acción de Gracias, que se celebra el jueves, así como “otra fuerte tormenta para las llanuras, los Grandes Lagos y el noreste este fin de semana”.

“Se esperan fuertes vientos con estos sistemas, que se añaden a las dificultades de viaje”, advirtió el NWS.

Las tormentas se pronostican mientras la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) informa de la “temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada en 15 años”, con más de 360,000 vuelos esperados del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

Al menos 860 vuelos estaban retrasados y casi 40 estaban cancelados en Estados Unidos la mañana del miércoles, según el sitio de rastreo FlightAware.

En contraste con las nevadas, temperaturas por encima del promedio afectarán a “gran parte” del este de Estados Unidos, aunque en días posteriores habrá mayores condiciones de viento y frío, señaló el NWS en su último reporte.

“Aire polar viajará hacia el sur y se establecerá a lo largo del centro y este de EE.UU. con temperaturas que caerán al punto de congelación tan lejos como el Panhandle de Florida para la mañana del viernes. No obstante, las temperaturas aún son más cálidas de lo normal en Nueva Inglaterra”, indicó.

Asimismo, en el este de Estados Unidos habrá más calor de lo usual para el periodo de Acción de Gracias, aunque la región noroeste del Pacífico tendrá periodos de nevadas en las montañas y lluvias dentro del próximo par de días, de acuerdo con el NWS.