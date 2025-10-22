Un hombre fue detenido la noche del martes después de estrellar su vehículo contra una barrera de seguridad fuera de la Casa Blanca, informaron las autoridades.

El Servicio Secreto informó que el hombre chocó a las 10:37 de la noche del martes y fue arrestado de inmediato.

Los investigadores registraron el coche y lo consideraron seguro, indicaron funcionarios del Servicio Secreto en un comunicado.

Las autoridades no proporcionaron de momento más información sobre el incidente, la identidad del conductor o cualquier posible motivo.