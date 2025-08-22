Un policía de la Oficina del Alguacil del condado de Osceola fue arrestado por hacer uso indebido de la base de la agencia, luego que otro uniformado y un empleado civil fueran detenidos en junio por delitos similares, informó el Orlando Sentinel.

El oficial Jeffrey Curtis II, de 25 años, se entregó hoy en la cárcel del condado, luego que fuera suspendido de sus labores la semana pasada y se radicaran cargos en su contra. Al uniformado se le fijó una fianza de $1,000 por un cargo de acceso de no autorizado al sistema informático.

Este es el más reciente de varios escándalos que involucran la imagen de esa oficina, luego que en junio se arrestara al entonces jefe de esa agencia, Marcos López, fuera arrestado y acusado por manejar una red de apuestas clandestinas en el área de la Florida Central.

“Nuestra insignia representa una profunda confianza. Lamentablemente, un miembro de nuestra agencia ha violado esa confianza y ha fallado tanto a la Oficina del Alguacil como a nuestra comunidad, a la que nos hemos comprometido continuamente a proteger”, declaró el alguacil Christopher Blackmon en un comunicado. “Quiero recordar a la comunidad que mi compromiso, desde el principio, se ha basado en la integridad y la honestidad. Si se descubre alguna actividad delictiva dentro de la Oficina del Alguacil del condado de Osceola, tomaremos medidas inmediatas para garantizar que se adopten las medidas adecuadas”, añadió.

Curtis era miembro de la Oficina del Alguacil desde el 2020 y estaba adscrito a la División de Servicios de Asistencia a Veteranos. El 31 de julio, Blackmon anunció la detención del agente Kyle Henry, que al igual que Curtis trabajaba en la División de Servicios de Asistencia a Veteranos, y de Cassandra Wirthlin, especialista en pruebas digitales, por acceso no autorizado a los sistemas de la agencia. Sin embargo, los casos no están relacionados.

Aunque no se han hecho públicos los registros sobre el caso de Henry, que se remonta al 2024, Blackmon indicó que el entonces alguacil del condado, Marcos López, tenía conocimiento sobre las actividades de Henry, pero ni siquiera inició una investigación interna al respecto.