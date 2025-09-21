Una onda tropical en el centro del Atlántico tiene ahora un 40% de posibilidad de formación en siete días, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés).

Este sistema, que se mueve en dirección oeste-noroeste, no representa peligro inmediato para el Caribe o para Puerto Rico.

“Una onda tropical amplia, que se mueve en el Atlántico tropical central continúa produciendo lluvia desorganizada y tormentas eléctricas bien en el oeste-suroeste de las Islas de Cabo Verde. Aunque las condiciones ambientales no son favorables para el desarrollo inicial de este sistema durante el próximo día o dos, estas condiciones deben volverse gradualmente más favorables para el desarrollo a mediados a última parte de esta semana, y una depresión tropical podría formarse mientras el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a través del Atlántico central”, explicó el NHC.

Mientras, alejado al norte de Puerto Rico se encuentra la tormenta tropical Gabrielle con vientos de 65 mph.

Se espera que esta se convierta en huracán hoy.

“Los vientos máximos sostenidos están cerca de 65 mph (100 km/h) conráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento durante los próximos dos días, y se espera que Gabrielle se convierta en un huracán más tarde hoy. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 140 millas (220 km) desde el centro”, detalla la agencia.

La temporada de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre y septiembre es el mes más activo.