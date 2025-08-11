El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) aumentó la probabilidad ciclónica de una onda tropical que vigilan tras su salida de África hacia el Atlántico.

Según indicó la agencia en su informe diario, las condiciones ambientales continúan propicias para un desarrollo posterior de este sistema, por lo que se espera la formación de una depresión tropical o una tormenta tropical hacia lamitad o finales de esta semana

Ayer en la tarde, el NHC otorgaba a este sistema un 50 % de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas. Hoy, ese pronóstico ha aumentado a un 90 % en 48 horas.

El Centro exhorta a monitorear el progreso de este sistema.

La temporada de huracanes en el Atlántico está en pleno apogeo, con mayor actividad entre agosto y octubre. Esta se extiende oficialmente hasta el 30 de noviembre, por lo que se recomienda mantenerse informado y preparado.