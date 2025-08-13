La tormenta tropical Erin tiene ahora vientos de 50 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés). Su movimiento, por ahora continúa hacia el oeste, pero se espera que pronto comience un giro hacia el noroeste.

“Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 50 mph (85km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos dos días, y se espera que Erin se convierta en un huracán para el viernes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 60 millas (95 km) desde el centro”, indicó el NHC en su informe de las 5:00 de la tarde.

PUBLICIDAD

Su velocidad de traslación se mantiene a 17 mph.

“Erin se está moviendo hacia el oeste cerca de 17 mph (28 km/h). Se espera que este movimiento general continúe hasta el jueves, con un movimiento oeste-noroeste que comienza el jueves por la noche y continúa hasta el fin de semana. En la trayectoria pronosticada, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, explicó el NHC.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó en la mañana del miércoles que el riesgo mayor para Puerto Rico sería el fuerte oleaje.

Sería en el fin de semana que la costa norte del país experimente oleaje de entre 8 y 12 pies de altura.