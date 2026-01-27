Documentos judiciales recientemente desclasificados ofrecen un desgarrador panorama sobre los instantes finales de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados en noviembre de 2022 por Bryan Kohberger.

Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin recibieron un total combinado de más de 150 puñaladas en la noche del 13 de noviembre de ese año. Los hallazgos provienen de un documento complementario de fiscales con testimonios forenses, obtenido por la revista PEOPLE. Aunque no contiene las autopsias completas, sí revela datos clave sobre la magnitud del ataque.

Kaylee Goncalves fue apuñalada al menos 38 veces, incluyendo heridas en cráneo, rostro, lengua, dientes y cuello, además de 11 en el tórax y tres en las extremidades. Los investigadores también registraron traumatismo craneal y asfixia, con fractura de nariz, hemorragia cerebral y hematomas extensos.

Mientras que Madison Mogen sufrió 28 puñaladas que le provocaron la muerte.

De los documentos se desprende que Xana Kernodle presentó 67 heridas punzantes, mientras que Ethan Chapin fue atacado al menos 17 veces, con perforaciones en la vena yugular y vasos subclavios.

La evidencia clave que permitió vincular a Kohberger con el crimen fue la funda del cuchillo KA-BAR que el agresor olvidó en la escena, supuestamente tras ser sorprendido por Kernodle. Esta funda contenía ADN que lo conectaba directamente con el lugar de los hechos.

Tras el ataque, Kohberger salió de la residencia y cruzó la mirada con Dylan Mortensen, sobreviviente y único testigo ocular. Este encuentro, junto con la funda del cuchillo, fue determinante para que el acusado se declarara culpable de cuatro cargos de asesinato en primer grado en julio de 2025, mediante un acuerdo que evitó la pena de muerte.

Actualmente, Kohberger cumple cuatro cadenas perpetuas consecutivas tras admitir cada homicidio ante el juez.

Estos documentos aportan un detalle más completo sobre la violencia extrema del ataque, ofreciendo una visión impactante de uno de los crímenes más horrendos en la historia reciente de Estados Unidos.