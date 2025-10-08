Jerry está un poco más fuerte.

La tormenta tropical Jerry, en el Atlántico, tiene ahora vientos de 60 mph informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC en inglés) en el boletín correspondiente a las 11:00 de la mañana del miércoles. Eso representa un aumento de 10 mph a las 50 mph que tenía a las 8:00 de la mañana.

Un avión estuvo investigando el sistema esta mañana y encontró esos vientos, aunque un poco retirados del centro de la tormenta.

"Datos de un avión cazahuracán de la NOAA indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 60 mph (95 km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento gradual durante los próximos días, y Jerry podría convertirse en un huracán para el fin de semana. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuera hasta 125 millas (205 km) desde el centro", indicó el NHC.

Continúan bajo vigilancia de tormenta tropical Antigua, Barbuda, y Anguilla, St. Kitts, Nevis, y Montserrat, St. Barthelemy y St. Martin, Sint Maarten, Saba y St. Eustatius, Guadeloupe y las islas adyacentes.

En cuanto a la lluvia que pueda dejar el disturbio, el NHC dice que “(desde) el jueves y hasta principios del viernes, se esperan de 2 a 4 pulgadas de lluvia con máximos totales de 6 pulgadas a través de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes Británicas, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos desde el jueves hasta el sábado por la mañana debido a Jerry. Esta lluvia trae un riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas de terreno empinado”.

El riesgo para Puerto Rico sigue siendo marítimo.