Un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos partió temprano en la tarde del domingo, desde la isla de Santa Cruz, para investigar el invest 99L, la onda tropical que se encuentra al sureste del arco de las Antillas menores.

Este sistema tiene un 40% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos días.

“Lluvias y tormentas eléctricas asociadas con una onda tropical ubicada a unas 200 millas al este de las Islas de Barlovento han aumentado desde ayer. Sin embargo, la onda no parece tener una circulación de superficie”, indicó más temprano el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés).

“Este sistema todavía podría convertirse en una depresión tropical durante el próximo día o dos mientras se mueve rápidamente hacia el oeste a aproximadamente de 20 a 25 mph, pasando a través de las Islas de Sotavento y Barlovento a última hora de hoy y la primera hora del lunes”, describió la agencia.

Según el NHC, se esperan fuertes lluvias y vientos en ráfagas a través de porciones de las Islas de Sotavento y Barlovento hoy y el lunes.

“Se espera que el sistema alcance el centro del Mar Caribe el martes, donde se pronostica que las condiciones se vuelvan menos favorables para un desarrollo adicional”, indica el NHC.

Mañana, cuando el disturbio esté al sur de la isla, aumentará la humedad en Puerto Rico, por lo que pudieramos ver el desarrollo de aguaceros en horas de la atrde.