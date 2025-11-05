LOUISVILLE, Kentucky. Un avión de UPS se estrelló durante el despegue del aeropuerto en Louisville, Kentucky, provocando un enorme incendio en tierra, informaron las autoridades el martes.

La Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que el avión se estrelló alrededor de las 5:15 de la tarde mientras despegaba del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, de Louisville, con destino a Honolulu. La policía había respondido a reportes del desplome de una aeronave cerca del aeropuerto.

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville informó en redes sociales que hay personas heridas. Fotografías que circulan en redes sociales mostraban una gran columna de humo negro que se elevaba cerca del aeropuerto. La policía de Louisville señaló en la red social X que había un incendio y escombros, y pidió a la población que se mantenga alejada de la zona.

Los Servicios de Emergencia de la Zona Metropolitana de Louisville informaron que se extendió una orden de resguardarse en interiores a todas las áreas ubicadas al norte del aeropuerto, hasta el río Ohio. Una cadena de televisión transmitió un video en el que se podía ver enorme sendero de llamas y una columna de humo que se extendía desde un estacionamiento mientras los camiones de bomberos intentaban apagar el fuego.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11, propiedad de UPS fue fabricado en 1991. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, expresó en X que está al tanto de los informes. “Los socorristas están en el lugar, y compartiremos más información a medida que esté disponible”, afirmó. “Por favor, recen por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto daremos más información”.