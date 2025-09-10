El presunto pistolero que asesino al activista conservador de MAGA y colaborador de Donald Trump, Charlie Kirk, mientras participaba en un evento en la Universidad de Utah Valley fue detenido, según informó The New York Post, que citó al director del FBI, Kash Patel.

“El autor del horrible tiroteo de hoy que se cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra ahora bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI”, publicó en X.

De momento no se ofrecieron datos de la identidad del presunto asesino. El pistolero disparó contra Kirk, fundador de Turning Point USA, mientras éste contestaba preguntas bajo una carpa en el campus universitario en Oren, según confirmó la Policía de esa ciudad.

PUBLICIDAD

🚨BREAKING🚨: (UNCONFIRMED) WITNESSES IDENTIFY SUSPECT IN CHARLIE KIRK SHOOTING ⚠️



Attendees at Utah Valley University point to a man reportedly saying, “I have the right to remain silent” as the individual who shot Kirk. Police have the suspect in custody. pic.twitter.com/2D8Wwg3fZ5 — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

Videos en redes sociales captaron el momento del arresto del individuo. Puede verse al hombre arrodillado en el suelo, vestido con pantalones cortos blancos y una sudadera azul, diciendo a los agentes: “Tengo derecho a permanecer en silencio”.

Poco después del incidente, las autoridades intervinieron con otro sujeto, al que arrestaron, pero se confirmó que no guardaba relación con los hechos.

Kirk estaba respondiendo a una pregunta del público sobre los tiroteos masivos cometidos por personas transgénero cuando recibió un disparo mortal en el cuello desde una distancia de unos 200 metros con un arma larga, lo que provocó el pánico entre los miles de espectadores, según fuentes y una avalancha de publicaciones en las redes sociales.

El padre casado de dos hijos se echó hacia atrás y pareció retroceder por el dolor y agarrarse el cuello cuando se oyó el estallido de un solo disparo entre la multitud, según muestra un espeluznante vídeo de la escena.

Kirk fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y sometido a una operación quirúrgica de emergencia, pero más tarde sucumbió a sus graves heridas, según declaró a The Post Laci Williams, antigua empleada de Turning Point USA.

Fue el presidente Donald Trump quien informó sobre el deceso del activista y colaborador suyo en la red social Truth Social. La bandera de Estados Unidos ondeaba a media asta en horas de la tarde de hoy tras la muerte de Kirk, aunque oficialmente no se había producido una declaración de duelo nacional.

Segun informó The Associated Press, el tirador disparó desde un tejado en el campus a cierta distancia. Poco después del tiroteo se desató una cacería humana que culminó con su captura.