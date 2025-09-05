( Oficina del Sheriff del condado de Kane )

PAGE, Arizona. Los bajos niveles de agua provocados por años de sequía han revelado una camioneta pickup sumergida con restos humanos en el lago Powell, cerca de la frontera entre Arizona y Utah.

Los investigadores afirman que la camioneta pertenecía a un hombre de 54 años que llevaba desaparecido desde diciembre de 2023. Aún no se ha determinado la identidad de los restos. La muerte está siendo investigada.

La camioneta fue avistada justo por debajo del nivel del agua durante el fin de semana del Día del Trabajo en Lone Rock Beach, situada en Utah, dentro del Área Recreativa Nacional Glen Canyon. Las autoridades sacaron la camioneta del agua el miércoles.

Como el lago ha sufrido una sequía que dura ya varios años, su nivel de agua ha bajado unos 6 metros desde que se denunció la desaparición del hombre, según ha declarado el teniente Alan Alldredge, de la Oficina del Sheriff del condado de Kane, en Utah.

“Hemos tenido varios años malos”, dijo Alldredge refiriéndose al nivel de agua del lago.

El propietario del camión fue visto por última vez en una tienda de Kanab, Utah, el 1 de diciembre de 2023.

En los últimos años también se han descubierto restos humanos en otro lago afectado por la sequía en el sistema del río Colorado.

En 2022 también se encontraron varios restos humanos en el lago Mead, situado en la frontera entre Arizona y Nevada, a más de 300 millas (482,8 kilómetros) al oeste del lago Powell.

Los restos humanos de un hombre que murió por una herida de bala también fueron encontrados en un barril oxidado en una zona portuaria del lago Mead. Las autoridades no han podido identificar los restos.