THOMPSON, Pensilvania. Dos agentes de la policía estatal de Pensilvania fueron tiroteados el jueves por la mañana, según informó el gobernador Josh Shapiro en un acto celebrado en las afueras de Filadelfia.

“Hace aproximadamente una hora, en el condado de Susquehanna, dos agentes de la policía estatal fueron tiroteados. Lori y yo estamos rezando por ellos”, declaró Shapiro. “Quiero que sepan que me he comunicado con el coronel Paris. Él se encuentra en el lugar de los hechos. Se trata de una situación activa y, cuando concluya este evento, tengo previsto dirigirme allí personalmente”.

Christopher Paris es el jefe de la Policía Estatal de Pensilvania.

JUST IN: 2 State Troopers shot in Pennsylvania, Governor says; circumstances unclear pic.twitter.com/vcqPSGfy04 — Breaking911 (@Breaking911) August 7, 2025

El tiroteo se produjo en el noreste de Pensilvania.

Un portavoz de la policía estatal, el agente Logan T. Brouse, dijo que el lugar se encontraba en la ruta 171, cerca del pueblo de Thomson. Eso está a unos 63 kilómetros al norte de Scranton.

El senador Dave McCormick dijo en una publicación en las redes sociales que estaba siguiendo de cerca la evolución de la situación. También expresó su empatía por los agentes que recibieron los disparos.

“Dina y yo estamos rezando por nuestros valientes agentes estatales en el condado de Susquehanna y siguiendo de cerca la situación a medida que surgen más detalles”, publicó McCormick.