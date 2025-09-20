California se convirtió en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes del orden, incluidos los agentes federales de inmigración, cubrirse el rostro durante sus funciones oficiales, gracias a un proyecto de ley firmado el sábado por el gobernador Gavin Newsom.

La prohibición es una respuesta directa a las recientes redadas de inmigración en Los Ángeles, donde agentes federales usaron máscaras al realizar arrestos masivos. Las redadas provocaron días de protestas en todo el estado y llevaron al presidente Donald Trump a desplegar tropas de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en la zona.

Newsom declaró en una conferencia de prensa en Los Ángeles, donde firmó el proyecto de ley rodeado de legisladores estatales y miembros de la comunidad inmigrante, que California es única, ya que el 27% de sus residentes son nacidos en el extranjero.

“Celebramos esa diversidad. Es lo que hace grande a California. Es lo que hace grande a Estados Unidos. Está bajo ataque”, declaró.

El gobernador demócrata afirmó que el estado está combatiendo la práctica de que agentes enmascarados, sin identificación ni número de placa, detengan a personas en las calles.

“El impacto de estas políticas en toda esta ciudad, nuestro estado y la nación es aterrador”, declaró Newsom. “Es como una película de ciencia ficción distópica. Autos sin distintivos, gente con máscaras, gente que literalmente desaparece. Sin debido proceso, sin derechos, sin ningún derecho en una democracia donde tenemos derechos. Los inmigrantes tienen derechos, y nosotros tenemos el derecho de alzar la voz y oponernos, y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí”.

Pero no está claro cómo, o si, el estado puede hacer cumplir la prohibición a los agentes federales.

Funcionarios de la administración Trump han defendido el uso de máscaras, alegando que los agentes de inmigración se enfrentan a un acoso estridente y creciente en público y en línea mientras realizan tareas de control al servicio de la campaña de Trump hacia la deportación masiva. Ocultar sus identidades es necesario para la seguridad de los agentes y sus familias, sostienen los funcionarios.

Funcionaria del DHS critica la ley de California

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional para Asuntos Públicos, la calificó de “despreciable y un intento flagrante de poner en peligro a nuestros oficiales”. “La retórica de los políticos santuario, que comparan al ICE con la ‘policía secreta’ —comparándolos con la Gestapo—, es diabólica”, declaró por correo electrónico. “Mientras nuestros agentes federales de la ley son agredidos por alborotadores y les lanzan piedras y cócteles molotov, un político santuario intenta prohibir que los agentes usen máscaras para protegerse de ser víctimas de doxing y de ser blanco de simpatizantes terroristas, conocidos y presuntos”.

“Los hombres y mujeres de las agencias federales de inmigración arriesgan sus vidas para arrestar a inmigrantes ilegales delincuentes violentos, afirmó, y retórica como la de Newsom ha contribuido a un aumento de las agresiones”.

Newsom replicó que las preocupaciones sobre el doxing, o la publicación de información personal de los agentes en línea, son infundadas y no están probadas.

“Se afirma que, de alguna manera, hay un aumento exponencial de las agresiones a agentes, pero no proporcionan los datos”, afirmó. “Lo único que han proporcionado es desinformación y distracción”. La nueva ley prohíbe el uso de cubrecuellos, pasamontañas y otras coberturas faciales para los agentes locales y federales, incluidos los agentes de inmigración, mientras realizan sus funciones oficiales. Establece excepciones para agentes encubiertos, mascarillas médicas como los respiradores N95 o equipo táctico, y no aplica a la policía estatal.

Otros estados consideran medidas similares

Los demócratas en el Congreso y legisladores de varios estados, como Tennessee, Michigan, Illinois, Nueva York, Massachusetts y Pensilvania, también han presentado propuestas similares solicitando la prohibición del uso de máscaras.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que envió cartas el viernes a los fiscales generales de California, Illinois y Nueva York, reforzando las instrucciones previas de que los estados liderados por los demócratas cumplan con las órdenes de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para “extranjeros ilegales delincuentes dentro de sus jurisdicciones”. El DHS declaró el sábado que, si los estados no cumplen, tomará “todas las medidas apropiadas para poner fin a su desaconsejable e irresponsable obstrucción”. Los defensores de la ley californiana afirmaron que es especialmente necesaria después de que la Corte Suprema dictaminara este mes que la administración Trump puede reanudar sus amplias operaciones migratorias en Los Ángeles. La ley busca aumentar la confianza pública en las fuerzas del orden y evitar que las personas se hagan pasar por agentes para cometer delitos, afirmaron sus partidarios.

El experto en derecho constitucional Erwin Chemerinsky, de la Universidad de California en Berkeley, también defendió la legislación. Los empleados federales aún deben cumplir las normas estatales generales “a menos que hacerlo interfiera significativamente con el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, mientras trabajan, los empleados federales deben detenerse en los semáforos en rojo”, escribió en un artículo de opinión para el Sacramento Bee.

El aumento de la aplicación de medidas migratorias de alto perfil ya generaba controversia entre quienes se oponían a las acciones de la administración Trump y quienes las apoyaban. La imagen de agentes enmascarados llevándolas a cabo está creando un nuevo nivel de conflicto.

Otra nueva ley abarca escuelas e instalaciones sanitarias

Newsom también firmó el sábado una legislación que impide que los agentes de inmigración entren en escuelas e instalaciones sanitarias sin una orden judicial válida y exige que las escuelas notifiquen a los padres y maestros cuando los agentes de inmigración estén en el campus. El asambleísta Al Muratsuchi, demócrata por Torrance, afirmó: “Los estudiantes no pueden aprender si viven con el temor de ser deportados. La Ley de Escuelas Seguras de California es un mensaje claro para Donald Trump: ‘Mantengan a ICE fuera de nuestras escuelas’”.

A principios de este año, la Legislatura también autorizó la donación de 50 millones de dólares al Departamento de Justicia de California y a otros grupos legales, lo que ha resultado en más de 40 demandas contra la administración Trump.