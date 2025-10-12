HUNTINGTON BEACH, California. Un helicóptero que sobrevolaba una popular playa del sur de California el sábado perdió repentinamente el control y comenzó a girar en espiral en el aire, hasta que finalmente perdió altitud y se estrelló contra una hilera de palmeras ante la mirada atónita de los bañistas y los veraneantes.

Varios vídeos publicados en Internet muestran la aeronave girando en sentido de las manecillas del reloj sobre Huntington Beach y luego precipitándose hacia el borde de la playa, donde quedó encajado entre las palmeras y una escalera cerca de la autopista de la costa del Pacífico.

OH MY GOD’: A helicopter has crashed in Huntington Beach, California — five people injured, according to officials. Prayers up for everyone involved. 🙏 pic.twitter.com/htyCLNY761 — Victoria Byrne (@Thevictoria76) October 12, 2025

El Departamento de Bomberos de Huntington Beach informó que cinco personas fueron hospitalizadas, incluidas dos que se encontraban en el helicóptero y fueron “rescatadas sanas y salvas de los restos”. Otras tres personas que se encontraban en la calle resultaron heridas. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre sus lesiones.

No se reveló la causa del accidente.

El departamento informó que el helicóptero estaba relacionado con un evento anual de recaudación de fondos llamado “Cars ‘N Copters” previsto para el domingo.