Un chef salvó la vida de su comensal más fiel después de notar que llevaba días sin acudir al restaurante que visitaba todos los días en la ciudad de Pensacola, Florida. Su rápida acción permitió evitar una tragedia y demostrar que la atención y el cuidado pueden ir más allá de la cocina.

El cocinero Donell Stallworth contó a CNN que durante años había visto diariamente al veterano de 78 años, Charlie Hicks. Sin embargo, tres ausencias consecutivas en su restaurante despertaron su preocupación, y Stallworth comenzó a pensar que “algo iba mal”.

Preocupado, Stallworth decidió acudir personalmente a la casa del veterano. Al llegar, encontró a Hicks tirado en el piso, incapaz de moverse y necesitando asistencia inmediata.

Hicks relató la situación: “Me caí en la cocina, ni siquiera recuerdo la caída... Intenté llegar a la puerta gateando pero no pude, y volví a caerme. Fue ahí cuando me fracturé las costillas”, explicó sobre lo que le sucedió.

“Fue un alivio enorme... No sabía cómo iba a salir de allí”, dijo al cuestionarsele cómo se sintió a ver al chef.

El veterano fue hospitalizado tras el incidente, y los empleados del restaurante se turnaron para visitarlo diariamente y llevarle su plato favorito: una taza de gumbo, con poca cantidad de arroz y sin galleta salada, como siempre lo había pedido.

“El señor Hicks es familia”, terminó diciendo Stallworth.