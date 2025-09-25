Al menos dos docenas de personas con máscaras y algunas portando picos y pistolas rompieron vitrinas de joyería y se llevaron bolsas llenas de artículos durante un robo en una tienda de joyas en el Área de la Bahía de San Francisco, informaron las autoridades.

Un video del robo ocurrido el lunes muestra a un grupo de personas con máscaras que cubren todo su rostro entrando a la joyería y luego usando los picos para romper las vitrinas de vidrio y vaciarlas.

Las puertas de la tienda se cerraron después de que los ladrones entraron debido a medidas de seguridad implementadas tras un robo anterior y al menos una de las personas disparó una pistola a la puerta para salir, indicó la policía.

PUBLICIDAD

Nadie resultó herido, según lo informado.

El jueves se dejaron mensajes con las autoridades en busca de más información.

Los ladrones luego huyeron hacia autos que los esperaban en un estacionamiento cercano, informó el Departamento de Policía de San Ramón. Los oficiales rastrearon los vehículos desde el aire y pudieron arrestar a varios sospechosos, según la policía.

En un comunicado publicado en las redes sociales, Heller Jewelers expresó su gratitud por “una avalancha de amabilidad” desde el robo y dijo que planeaba reabrir el sábado.