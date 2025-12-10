Miami. La demócrata Eileen Higgins ganó el martes la contienda por la alcaldía de Miami, derrotando a un republicano respaldado por el presidente Donald Trump para poner fin a casi tres décadas de derrotas de su partido y darle un impulso al Partido Demócrata en una de las últimas disputas electorales antes de los comicios legislativos de 2026.

“Esta noche, el pueblo de Miami hizo historia”, afirmó Higgins en un comunicado después de darse a conocer los resultados.

Higgins, de 61 años, será la primera mujer en gobernar Miami, una ciudad de mayoría hispana. En sus discursos, habló frecuentemente sobre la represión migratoria de Trump, diciendo que ha escuchado de muchas personas en Miami que estaban preocupadas por la detención de sus familiares. Se postuló como demócrata a pesar de que, oficialmente, la contienda no era partidista y venció al candidato respaldado por Trump, Emilio González, un exadministrador de la ciudad, quien dijo que llamó a Higgins para felicitarla.

“Nunca he estado más orgullosa de ser demócrata”, expresó Higgins a The Associated Press antes de su victoria. “Vivimos en el estado de Florida, donde tenemos a personas que están construyendo jaulas para nuestros residentes en lugar de viviendas asequibles para ellos”.

La contienda local no es indicativo de lo que pueda suceder en las urnas el próximo año. Pero atrajo la atención de los dos principales partidos políticos del país. La victoria le proporciona a los demócratas cierto impulso de cara a una elección de mitad de período de alto riesgo, en la que el Partido Republicano busca mantener su control en Florida, incluido un distrito de mayoría hispana en el condado de Miami-Dade. La zona se ha inclinado cada vez más hacia la derecha política en los últimos años, y la ciudad podría convertirse en el hogar de la biblioteca presidencial de Trump.

“El resultado de esta noche es otra señal de advertencia para los republicanos de que los votantes están hartos de su agenda desconectada que está aumentando los costos”, dijo Ken Martin, presidente del Comité Nacional Demócrata, en un comunicado.

Algunos renombrados demócratas a nivel nacional apoyaron a Higgins, incluido el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. El senador federal Ruben Gallego y el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel viajaron entre domingo y lunes a Miami lunes para movilizar a los votantes a favor de la demócrata, quien fue comisionada del condado de Miami-Dade durante siete años.

Higgins, quien habla español, representó a un distrito de inclinación conservadora que incluye al barrio cubano de La Pequeña Habana. Cuando entró en la política en 2018, eligió presentarse a los votantes como “La Gringa”, un término que los hispanohablantes usan para referirse a los estadounidenses blancos, debido a que muchas personas no sabían cómo pronunciar su nombre.

“Simplemente ayuda a la gente a entender quién soy, y ¿sabes qué? Soy una ‘gringa’, así que, ¿qué voy a hacer, negarlo?”, declaró a la AP.

Aumenta la ansiedad entre los republicanos

Los republicanos en Florida han encontrado un fuerte apoyo de votantes con orígenes en Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque comparan a algunos miembros del ala progresista del partido demócrata con políticos de los gobiernos de los que huyeron. Trump y otros republicanos han explotado esa sensación durante los últimos ocho años.

Sin embargo, algunos republicanos locales están cada vez más frustrados desde noviembre pasado, cuando los demócratas obtuvieron victorias en las contiendas para gobernador en Nueva Jersey y Virginia, donde los candidatos ganadores tuvieron un buen desempeño entre los votantes de minorías raciales.

Los resultados de esas contiendas fueron considerados como un reflejo de las preocupaciones sobre el aumento de precios y las agresivas políticas migratorias del gobierno federal.

La representante federal Maria Elvira Salazar, una republicana cuyo distrito es blanco de críticas demócratas e incluye la ciudad de Miami, calificó las elecciones en otros lugares como un “llamado de atención”. Aseguró que los hispanos también quieren una frontera segura y una economía saludable, pero algo de alivio para “aquellos que han estado aquí durante años y no tienen antecedentes penales”.

“El voto hispano no está garantizado”, dijo Salazar en un video publicado en la red social X. “Los hispanos se casaron con el presidente Trump, pero sólo están saliendo con el Partido Republicano”.

Higgins gana plataforma nacional

La alcaldía de Miami es un cargo más ceremonial, pero Higgins prometió desempeñar el papel a tiempo completo.

La ciudad es parte del condado de Miami-Dade, que Trump ganó el año pasado, una drástica mejoría frente a su derrota por 30 puntos porcentuales ante la demócrata Hillary Clinton en 2016.

Como la segunda ciudad más grande de Florida, Miami es considerada la puerta de entrada a América Latina y atrae a millones de turistas. Su importancia global le da a Higgins un escenario significativo como alcaldesa.

Su discurso a los votantes incluyó encontrar terrenos que sean propiedad de la ciudad que puedan convertirse en viviendas asequibles y reducir gastos innecesarios.