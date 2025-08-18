Austin, Texas. Los demócratas de Texas pusieron fin el lunes a una ausencia de dos semanas que detuvo los esfuerzos republicanos para redibujar los distritos legislativos como parte de una disputa partidista nacional sobre el deseo del presidente Donald Trump de remodelar los mapas de la Cámara de Representantes federal a su favor.

Su regreso al Capitolio de Texas permitirá que la Legislatura controlada por los republicanos proceda mientras los demócratas de California avanzan por separado en un esfuerzo de represalia para redibujar sus límites distritales. Este toma y daca coloca a los dos estados más poblados del país en el centro de una lucha por el control del Congreso antes de las elecciones intermedias de 2026. La batalla también ha unido a los demócratas a nivel nacional después de luchas internas y frustraciones entre los propios votantes del partido desde que los republicanos tomaron el control de la Casa Blanca y el Capitolio en enero.

PUBLICIDAD

En Texas, decenas de demócratas de la Cámara de Representantes estatal abandonaron el estado el 3 de agosto para negar a sus colegas republicanos, que son mayoría, la asistencia necesaria para votar sobre los mapas redibujados destinados a enviar a cinco republicanos más de Texas a Washington. Después de pasar casi dos semanas en Illinois y otros lugares, declararon victoria cuando los republicanos levantaron su primera sesión especial el viernes y los demócratas de todo el país se unieron en oposición al esfuerzo de manipulación de distritos liderado por Trump. Se enfocan específicamente los mapas propuestos por California destinados a aumentar la ventaja de los demócratas en la Cámara de Representantes federal en cinco escaños, lo que neutralizaría cualquier ventaja republicana en Texas.

Muchos de los demócratas ausentes se fueron de Chicago temprano el lunes y aterrizaron horas después en un aeródromo privado en Austin, Texas, donde varios abordaron un autobús chárter hacia el Capitolio. Una vez dentro, fueron recibidos por simpatizantes que aplaudían. Y por primera vez desde que el impulso de Trump para la redistribución de distritos volvió a un tema nacional, el piso de la Cámara de Representantes de Texas estaba casi a plena capacidad cuando los legisladores se reunieron brevemente el lunes por la tarde.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Dustin Burrows, no mencionó la redistribución de distritos en la sesión del lunes, pero prometió una acción rápida en la agenda de la Legislatura.

“La mayoría tiene el derecho de prevalecer. La minoría tiene el derecho de ser escuchada”, dijo el presidente. “Hemos terminado de esperar”.

PUBLICIDAD

Los demócratas vitorearon en el Capitolio de Austin

Simpatizantes que aplaudían dentro del Capitolio recibieron a los legisladores que regresaban antes de que la cámara baja se reuniera para una breve sesión.

“Matamos la sesión especial corrupta, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes, y unimos a los demócratas a nivel nacional para unirse a esta lucha existencial por una representación justa, remodelando todo el panorama de 2026”, afirmó en un comunicado escrito el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu.

Wu ha prometido que los demócratas impugnarán ante las cortes los nuevos mapas electorales.

La Cámara no abordó ningún proyecto de ley el lunes y no estaba programada para regresar hasta el miércoles.

Trump ha presionado a otros estados controlados por republicanos para que consideren la redistribución de distritos, mientras que gobernadores demócratas en múltiples legislaturas estatales han indicado que seguirían el ejemplo de California en respuesta. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha dicho que su estado celebrará un referéndum especial el cuatro de noviembre sobre los distritos redibujados.

El presidente quiere consolidar la estrecha mayoría republicana en la cámara baja y evitar una repetición de las elecciones de mitad de período de 2018 durante su primera presidencia. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes federal entonces y usaron su mayoría para obstaculizar su agenda y someterlo a juicio político dos veces. A nivel nacional, la composición partidista de las líneas de distrito existentes coloca a los demócratas a tres escaños de una mayoría. De los 435 escaños totales de la cámara baja, solo varias docenas de distritos son competitivos. Por lo tanto, incluso cambios leves en algunos estados podrían afectar qué partido gana el control.

PUBLICIDAD

El gobernador de Texas acudió en ayuda del presidente

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, añadió la redistribución de distritos a la agenda de una sesión especial inicial que incluía una serie de temas, pero notablemente un paquete de proyectos de ley en respuesta a inundaciones devastadoras que mataron a más de 130 personas el mes pasado.

Abbott ha culpado a la ausencia de los demócratas por retrasar la acción sobre esas medidas. Los demócratas han respondido que la capitulación de Abbott a Trump es responsable del retraso porque insistió en vincular efectivamente el asunto hiperpartidista con el alivio de inundaciones no partidista.

La redistribución de distritos típicamente ocurre una vez al comienzo de cada década para coincidir con el censo. Muchos estados, incluido Texas, otorgan a los legisladores el poder de dibujar mapas. California está entre aquellos que otorgan a comisiones independientes la tarea, lo que le da a Newsom un obstáculo adicional en su intento de igualar o superar cualquier movimiento partidista que haga Texas.

Abbott, Burrows y otros republicanos intentaron varias amenazas y maniobras legales para presionar el regreso de los demócratas, incluyendo la emisión de órdenes civiles para el arresto de los legisladores ausentes. Mientras estuvieran fuera del estado, esos legisladores permanecieron fuera del alcance de las autoridades de Texas.

Los demócratas que regresaron a la cámara el lunes lo hicieron sin ser detenidos por las fuerzas del orden. Sin embargo, oficiales vestidos de civil los escoltaron fuera de la cámara después de la sesión del lunes. Y la oficina de Burrows dijo que los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas seguirán a los demócratas que regresaron las 24 horas para asegurar que regresen nuevamente.

PUBLICIDAD

Además, los legisladores que se fueron enfrentan multas de hasta 500 dólares por cada día legislativo que se perdieron. Burrows ha insistido en que los legisladores demócratas también asumirán el costo de los patrulleros estatales y otros que intentaron acorralarlos durante la ausencia.

Los legisladores de California tenían previsto reunirse más tarde el lunes.