Dos estudiantes de la Universidad Cornell, ubicada en el estado de Nueva York, mataron a un oso y llevaron el cadáver hasta la residencia universitaria, donde lo desollaron y descuartizaron, informaron autoridades locales en las últimas horas.

Los alumnos acabaron el sábado con la vida de un oso negro de 54.5 kilos y después transportaron al animal hasta uno de los alojamientos oficiales de la universidad “para su procesamiento”, indicó el Departamento de Policía de Ithaca, localidad de apenas 35.000 habitantes donde se encuentra el campus principal.

La Policía añadió que al día siguiente, el domingo, se interpuso una denuncia contra los estudiantes pero que finalmente no se presentaron cargos.

La institución académica, perteneciente a la prestigiosa asociación de ocho universidades privadas Ivy League, ha declarado que los alumnos contaban con “licencias de caza válidas emitidas por el estado de Nueva York” y que mataron al animal legalmente.

Un investigador del Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York (DEC), que supervisa la caza en dicho estado, visitó la universidad el domingo y no encontró ninguna infracción ni violación de las leyes aplicables en la subregión 4, donde cazaron al oso.

Éste fue abatido en una región que incluye los condados de Delaware, Otsego, Albany, Columbia, Greene, Montgomery, Rensselaer, Schoharie y Schenectady, según el DEC.

El oso es el animal elegido por la Universidad Cornell como símbolo de la institución y la mayor parte de los productos serigrafiados que venden, así como sus equipos deportivos, portan su imagen como logo principal.