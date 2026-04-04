Una niña de 12 años ha sido detenida en relación con la muerte de una compañera de clase que fue golpeada en la cabeza con una botella de agua metálica durante un supuesto incidente de acoso escolar en una escuela de Los Ángeles, según informaron el viernes las autoridades.

La menor fue detenida como sospechosa de asesinato el jueves, según informó el agente de policía de Los Ángeles Charles Miller. La detención tiene su origen en la muerte, el 25 de febrero, de Khimberly Zavaleta Chuquipa, de 12 años.

La fiscalía del condado de Los Ángeles, que será la encargada de presentar cargos, dijo el viernes que el caso estaba siendo investigado.

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Miller dijo que no podía revelar ninguna otra información porque tanto la víctima como el sospechoso son menores de edad. La familia de Khimberly dice que fue golpeada en la cabeza el 17 de febrero durante un incidente de intimidación en Reseda Charter High School, que también incluye una escuela intermedia.

“Esta detención es un paso importante hacia la rendición de cuentas, pero una detención por sí sola no equivale a justicia y no responde a la pregunta más amplia de cómo se permitió que esto sucediera en primer lugar”, dijo Robert Glassman, abogado de la familia, en un correo electrónico el viernes.

Khimberly se encontraba en un pasillo del campus de la escuela cuando fue golpeada en la cabeza con una botella de agua de metal mientras intentaba ayudar a su hermana mayor, Sharon Zavaleta, que estaba siendo acosada por un grupo de estudiantes, dijo la familia en la demanda por homicidio culposo presentada el mes pasado contra el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Fue trasladada al Hospital Valley Presbyterian, donde fue evaluada y dada de alta el mismo día. Tres días después, fue trasladada al Hospital Infantil Mattel de la UCLA, donde se le indujo un coma y fue sometida a una operación cerebral de urgencia para intentar detener una hemorragia, según la familia. Murió el 25 de febrero.

Glassman dijo que la familia no ha descartado emprender acciones legales contra el Hospital Valley Presbyterian, pero que están centradas en apoyarse mutuamente y en exigir responsabilidades al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por no haber intervenido mucho antes del ataque mortal.

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Las hermanas habían sido acosadas y agredidas físicamente durante meses en la escuela, y su madre denunció los incidentes a las autoridades escolares, que no pusieron fin a los abusos, según él.

“La atención no puede centrarse sólo en un alumno: debe analizarse a fondo qué sabían los adultos responsables, cuándo lo sabían y por qué no se tomaron medidas significativas antes”, afirmó Glassman.

Un portavoz del LAUSD dijo que el distrito no hace comentarios sobre litigios pendientes o en curso.

El mes pasado, una niña de 12 años murió días después de desplomarse en la calle tras una pelea a puñetazos cerca de una parada de autobús escolar en su barrio de Georgia, según la policía.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.