La Flota del Pacífico de los Estados Unidos informó este lunes sobre los accidentes por separado de dos aeronaves que se estrellaron la víspera sobre el mar del Sur de China, en episodios no relacionados y que no dejaron fallecidos.

“La causa de ambos incidentes se encuentra bajo investigación”, apuntó en X la flota, que sirve como comando de operaciones navales para el océano Pacífico.

A primera hora de la tarde del domingo, un helicóptero MH-60R Sea Hawk de la Marina estadounidense cayó al agua mientras realizaba operaciones de rutina desde el portaaviones USS Nimitz.

Los equipos de emergencia rescataron a los tres miembros de la tripulación.

En un incidente no relacionado, un caza 18F Super Hornet, también desplegado en el USS Nimitz, se precipitó contra el mar cuando realizaba operaciones rutinarias, media hora después del primer incidente.

“Ambos tripulantes se eyectaron con éxito y fueron rescatados sanos y salvos”, informó la flota, que precisó que los cinco afectados permanecen en “condición estable”.

China reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga caladeros y posibles reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de países como Filipinas, Vietnam o Malasia.

Si bien Estados Unidos no tiene reclamaciones territoriales en la zona, defiende la libre navegación y tránsito por esta estratégica región y además mantienen un tratado de mutua defensa Manila, por lo que tendría que actuar en su defensa ante un hipotético conflicto con Pekín.