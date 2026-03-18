Un hombre de Florida fue ejecutado la noche del martes por asesinar a una joven madre que, atada en el auto de su atacante, llamó desesperadamente al 911 desde su celular.

Michael Lee King, de 54 años, fue declarado muerto a las 6:13 p.m. tras recibir una inyección de tres drogas en la Prisión Estatal de Florida cerca de Starke. Había sido condenado por asesinato en primer grado, agresión sexual y secuestro en el homicidio de Denise Amber Lee, de 21 años, ocurrido en 2008.

La cortina de la cámara de ejecución se levantó a las 6 p.m., la hora programada, y King pronunció un mensaje casi inaudible, cuyo texto fue difundido por la oficina del gobernador Ron DeSantis.

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“Desde que encontré a Jesús en prisión, he intentado vivir como su discípulo, obedeciendo los Dos Grandes Mandamientos: amar a Dios con todo mi corazón, mi mente y todo mi ser, y amar a mi prójimo, incluyendo a todos —mi familia, la familia de Denise Lee, todos en la galería—, así como a los voluntarios católicos que visitan la prisión y a ‘aquellos del equipo’ encargados de terminar con mi vida”, dijo.

King no ofreció disculpas ni buscó perdón. Mientras tanto, un miembro del clero estaba al pie de la camilla a su lado.

Cuando comenzaron a administrarle las drogas, King empezó a respirar con dificultad y su cuerpo presentó espasmos. Minutos después, cesó todo movimiento, y el alcaide lo sacudió y gritó su nombre, sin obtener respuesta. Un médico posteriormente lo declaró muerto.

Los registros judiciales indican que la víctima estaba afuera de su hogar en North Port el 17 de enero de 2008, con sus dos hijos —un niño pequeño y un bebé— cuando King pasó en su auto, la vio y luego la secuestró, dejando a los niños solos en casa.

King llevó a Lee a su domicilio, donde la ató y la violó, según los investigadores. Más tarde, ese mismo día, condujo hasta la casa de su primo para pedir prestados una linterna, una pala y un bidón de gasolina, según los fiscales. Mientras Lee estaba atada en el auto de King, logró tomar su celular y llamó al 911, suplicando por su vida para poder ver a su esposo e hijos nuevamente.

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Eventualmente, King llevó a Lee a una zona remota de North Port, comunidad del suroeste de Florida, donde le disparó en la cara y la enterró, indicaron las autoridades. Un policía estatal detuvo a King poco después porque su Chevrolet Camaro verde de 1994 coincidía con la descripción dada por otra persona que llamó al 911. Una mujer había escuchado gritos provenientes del vehículo mientras estaba detenida en un semáforo y llamó a la policía para reportar un posible secuestro infantil.

Los investigadores posteriormente recuperaron cabello y pertenencias de Lee en la casa y vehículo de King, según informaron las autoridades.

Meses después, la Legislatura de Florida aprobó por unanimidad la Ley Denise Amber Lee, que brinda mejor capacitación a los operadores del 911. La Denise Amber Lee Foundation, creada por su esposo Nathan Lee, continúa promoviendo la capacitación y aumentando la conciencia pública a nivel nacional.

La fundación indicó que, además de la llamada al 911 de Lee, al menos otras cuatro llamadas fueron realizadas ese día por terceros, incluyendo su esposo y personas que presenciaron partes del crimen, pero fallas en la comunicación y otros problemas impidieron que se enviara ayuda.

Nathan Lee, así como el padre de la víctima y uno de los hijos de Lee, presenciaron la ejecución. Todos vestían camisetas rosas, su color favorito.

Tras la ejecución, el esposo dijo sentirse aliviado de cerrar este capítulo y continuar enfocado en mejorar el sistema 911 del país.

“Me siento muy bendecido de haber conocido a Denise, y mucho menos de haberme casado con ella y tener dos hijos increíbles con ella”, expresó.

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Richard Goff, padre de la mujer, señaló que King ni siquiera se disculpó.

“Si no puedes decir algo desde el corazón, no lo digas”, comentó Goff. Añadió que su hija fue una heroína al esconder deliberadamente cabello y otro ADN en el auto de King y asegurarse de dejar huellas que los investigadores pudieran encontrar.

Noah Lee tenía 2 años cuando su madre fue asesinada y dijo que aún siente su ausencia.

“Lamentablemente no tuve la oportunidad de conocerla ni de ser criado por ella”, expresó el joven.

La ejecución de King fue la cuarta en Florida este año y la séptima en Estados Unidos en 2026, incluyendo dos ejecuciones en Texas y una en Oklahoma. Dos ejecuciones más en Florida están programadas este año para el 31 de marzo y el 21 de abril.

En total, 47 personas fueron ejecutadas en Estados Unidos en 2025, incluyendo un récord de 19 ejecuciones en Florida el año pasado.

Todas las ejecuciones en Florida se realizan mediante la administración de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las últimas apelaciones de King el lunes sin hacer comentarios.