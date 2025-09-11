El pasado 22 de agosto la joven ucraniana Iryna Zarutska, fue brutalmente apuñalada por el ex convicto DeCarlos Brown Jr. en un tren de Charlotte, en Carolina del Norte. La mujer viajaba en uno de los vagones del transporte público de la ciudad, usando el uniforme de la pizzería donde trabajaba y se encontraba usando su teléfono móvil.

Los videos de las cámaras de seguridad del servicio de transporte de Charlotte muestran el momento en que el atacante se encontraba sentado detrás de la víctima, y de un momento a otro, sin razón aparente, sacó de su bolsillo un arma blanca y la empezó a herir en repetidas ocasiones a plena vista de otros pasajeros. Además, se ve como después del ataque el hombre se dispuso a moverse por los demás vagones del tren con el arma aún en su mano mientras dejaba grandes rastros de sangre en su camino.

¿Qué pasó después del arresto del presunto agresor?

Su hermana Tracey Brown, de 33 años, compartió con el Daily Mail una llamada telefónica que mantuvo con Brown seis días después de su arresto, donde le explicó lo que pasaba por su mente cuando lanzó el sangriento ataque.

Según la llamada telefónica, Brown responsabilizó a unos supuestos “materiales dentro de su cuerpo” por el ataque, postura que expuso múltiples veces durante la conversación con su hermana.

Según el medio mencionado, durante el audio se pudo escuchar al hombre de 34 años, quien padece esquizofrenia, diciéndole a su hermana que creía que el gobierno le había implantado sustancias extrañas en el cerebro y que controlaban sus acciones cuando apuñaló a Iryna.

En la grabación de audio de la tarde del 28 de agosto, se escucha a Brown decirle a su hermana: “Me lastimé la mano al apuñalarla. Ni siquiera la conozco. No le dije ni una palabra. Da miedo, ¿verdad? ¿Por qué alguien apuñalaría a alguien sin motivo alguno?”. Añadió que quería que la policía “investigara las acciones que lo atacaban”.

La publicación en los últimos días de las imágenes previas al apuñalamiento, han llevado al Gobierno Trump a blandir el crimen como ejemplo de lo que considera una política "indulgente" del partido demócrata. ( Iryna Zarutska )

-“¿Por qué ella, de entre todas las personas?, es de Ucrania, de entre todas las personas, ¿por qué ella?"

- “Simplemente la atacaron, eso fue lo que pasó, quienquiera que estuviera trabajando con los materiales, la atacó. Eso es todo. Ahora tienen que investigar de verdad a qué estuvo expuesto mi cuerpo... Ahora tienen que investigar quién fue el motivo de lo sucedido” refiriéndose al atacante en tercera persona.

DeCarlos Brown Jr., el hombre acusado de acabar con la vida de la refugiada ucraniana de 23 años, le confesó a su familia que la apuñaló porque creía que ella le estaba “leyendo la mente”.

Tracey le preguntó a su hermano a dónde se dirigía cuando viajaba en el tren el día de los hechos.

- “Iba al hospital del centro para decirles... que estoy intentando deshacerme del material... para dejar de volverme loco”, respondió Brown.

El historial de salud mental de Brown

Según el mismo diario, Tracey añadió que Brown había intentado ser hospitalizado varias veces en los últimos años a medida que su salud mental se deterioraba hasta el punto de colapso, pero los médicos le daban de alta todas las veces tan solo 24 horas después. “Creo firmemente que no debería haber estado en la calle en absoluto”, declaró Tracey al medio.

La hermana de Brown le aseguró al mismo diario que incluso llamó varias veces al 911 y les aseguró a los agentes que creía que un microchip estaba controlando su mente.

El último adiós para Iryna de su familia

La familia de Iryna le rindió un emotivo homenaje, recordándola como una joven de 23 años con gran talento artístico, pasión y un carácter lleno de vida, además de un profundo cariño hacia los animales. Ella había emigrado de Ucrania junto a su madre y sus hermanos para huir de la guerra, logrando adaptarse rápidamente a su nueva vida en Estados Unidos.

Las reacciones de los funcionarios de Estados Unidos

Después del mortal apuñalamiento en el tren de Charlotte, el Fiscal Federal de Carolina del Norte declaró en una rueda de prensa: “Quiero añadir algo que espero que la familia no se moleste en que comparta. Después de la muerte de Irina, la embajada en Ucrania llamó y dijo: ‘los ayudaremos a llevarla de regreso a casa’, pero su familia respondió que no. Dijeron que ella amaba a Estados Unidos. ‘La vamos a enterrar aquí’. Así que creo que podemos darle un Estados Unidos del cual sentirse orgullosa”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto y manifestó que “hay gente malvada en este mundo. Podemos ser personas de fe, pero el mal existe, y tenemos que enfrentarlo. Mi corazón está con la familia de la joven que fue apuñalada anoche en Charlotte por un demente, un lunático. El video es casi imposible de ver por lo brutal que es. Ella estaba simplemente sentada allí cuando él la atacó de manera atroz. Eso es pura maldad. Y si no lo enfrentamos, corremos el riesgo de perder los cimientos mismos de nuestro país.”.

Asimismo, solicitó la pena de muerte al presunto responsable de la muerte de la joven “que llegó a Estados Unidos en busca de paz y seguridad”, asegurando que el implicado debería “tener un juicio rápido y solo la pena de muerte, no hay otra opción”, escribió en su red social The Truth Social.