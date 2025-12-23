El exsenador estadounidense por Nebraska, Ben Sasse dijo el martes que fue diagnosticado con cáncer de páncreas avanzado.

Sasse, de 53 años, hizo el anuncio en redes sociales, diciendo que se enteró de la enfermedad la semana pasada y que ahora está “marchando al ritmo de un tambor más rápido”.

“Esta es una nota difícil de escribir, pero como muchos de ustedes han empezado a sospechar algo, iré directo al grano”, escribió Sasse. “La semana pasada me diagnosticaron cáncer de páncreas metastásico en etapa cuatro, y voy a morir”.

Sasse fue elegido por primera vez al Senado en 2014 y ganó la reelección en 2020. Renunció en 2023 para servir como el 13.º presidente de la Universidad de Florida, tras un proceso de aprobación polémico. Dejó ese cargo al año siguiente después de que a su esposa le diagnosticaran epilepsia.

Sasse fue un crítico abierto del presidente Donald Trump y fue uno de los siete senadores republicanos que votaron a favor de condenar al expresidente por “incitación a la insurrección” tras el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

Sasse, quien tiene títulos de Harvard, St. John’s College y Yale, trabajó como subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo el presidente George W. Bush. Luego se desempeñó como presidente de la Universidad Midland antes de postularse al Senado. Midland es una pequeña universidad cristiana en el este de Nebraska.

Sasse y su esposa tienen tres hijos.

“No voy a rendirme sin luchar. Una parte de la gracia de Dios se encuentra en los impresionantes avances que la ciencia ha logrado en los últimos años en inmunoterapia y más”, escribió Sasse. “La muerte y el proceso de morir no son lo mismo: el proceso de morir sigue siendo algo que debe vivirse”.