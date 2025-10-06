La llegada de un frente frío puso en alerta a buena parte del norte y el oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional(NWS, por sus siglas en inglés) ,más de un millón de personas están bajo advertencias de congelación o escarcha, con temperaturas que descenderán por debajo del punto de congelación en los próximos días.

Los pronósticos indican que el impacto será importante en zonas rurales, agrícolas y montañosas, donde el descenso térmico podría dañar cultivos, vegetación sensible y sistemas de plomería no protegidos.

Estados afectados y temperaturas previstas

El NWS confirmó que las advertencias abarcan partes de Montana, Wyoming, Idaho, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oregón y Utah, además de zonas de Washington, Colorado, Minnesota y California.

En áreas como el valle del río Clark, en Missoula (Montana), se esperan temperaturas entre los -1 °C y 0 °C, mientras que en el Bitterroot Valley podrían caer hasta los -3 °C.

En Dubois, Wyoming, los registros podrían llegar a los -4 °C, y en la cuenca del río Wind, los termómetros podrían marcar -6 °C. Por su parte, regiones del oeste y centro de Dakota del Norte, como el James River Valley, podrían registrar temperaturas cercanas a -5 °C, según el último informe del NWS.

En Oregón, las temperaturas mínimas rondarán los -3 °C, mientras que el sur de Utah experimentará valores cercanos a los 0 °C. En Colorado, una vigilancia especial cubre el Yampa River Basin, donde se prevén temperaturas de hasta -2 °C hasta el martes por la mañana.

Los expertos del NWS en Bismarck (Dakota del Norte) explicaron que este cambio abrupto se produce tras un periodo inusualmente cálido: “Después de semanas de temperaturas templadas, esperamos condiciones frías con riesgo de heladas en las próximas jornadas”.Desde la oficina de Pocatello (Idaho) se recomendó proteger las plantas y tuberías al menos durante tres días consecutivos. “Las temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación serán recurrentes durante el inicio de semana”, detalló el comunicado oficial.

Las autoridades recomiendan cubrir plantas sensibles, cerrar válvulas exteriores, aislar tuberías y mantener animales bajo resguardo durante la madrugada.