Washington. El Senado de Estados Unidos rechazó este viernes dos proyectos de presupuesto temporal, uno presentado por cada partido.

El presupuesto supone un aumento del riesgo de que el Gobierno federal se enfrente a un cierre parcial, previsto para el próximo 1 de octubre.

La Cámara Alta ha tumbado la propuesta de los republicanos (44 - 48), aprobada en la Cámara de Representantes unas horas antes, y la de los demócratas (47 - 45), centrada en los subsidios en materia de salud que expiran a final de este año.

Se necesitará negociar para sumar 60 votos a favor de una propuesta y evitar así el cierre de Gobierno.