El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el domingo que le dispararon y mataron a un hombre armado después de que ingresara al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el resort del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida.

Aunque Trump suele pasar los fines de semana en su resort, en el momento del incidente se encontraba en la Casa Blanca. La primera dama, Melania Trump, también estaba con el presidente en la Casa Blanca la noche del sábado.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales del Palm Beach en una rueda de prensa.

Vista aérea de la mansión Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. ( The Associated Press )

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, dos agentes del Servicio Secreto detectaron que una persona había entrado al perímetro de seguridad de la residencia sobre la 1:30 de la madrugda hora local (6:30 GMT).

Cuando fueron a investigar, encontraron a un hombre que llevaba una escopeta y un bidón de gasolina. Los agentes le pidieron que soltara los objetos, según relató el sheriff Ric Bradshaw, pero el hombre “levantó el arma” y los agentes decidieron disparar.

Las autoridades no aclararon si la escopeta que llevaba el sospechoso estaba cargada e indicaron que la investigación sobre el suceso sigue en curso, liderada por el FBI.

El hombre, que tenía poco más de 20 años y era de Carolina del Norte, fue reportado como desaparecido hace unos días por su familia, según informaron medios locales.

Es la segunda vez que una persona armada entra en las propiedades de Trump en Florida.

En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar a Trump mientras el presidente estaba en su club de golf en West Palm Beach.