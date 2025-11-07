Una mujer guatemalteca perdió la vida el pasado miércoles tras recibir un disparo en la cabeza cuando intentó ingresar, por error, a una vivienda que no era la que debía limpiar junto a su esposo.

La víctima fue identificada como María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, quien había llegado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

De acuerdo con declaraciones de su hermano, Rudy Ríos, a la cadena NBC News, la mujer fue alcanzada por un disparo efectuado por el propietario de la casa cuando intentaba abrir la puerta.

“Es tan injusto. Ella solo trataba de llevar el pan a su casa y apoyar a su familia”, expresó Ríos. “Se equivocó de casa, pero él no tenía que haberle quitado la vida así. Ella no era una amenaza; no tenía nada en las manos, solo las llaves”.

Según reportó la policía, Ríos Pérez cayó en los brazos de su esposo tras el disparo. Los oficiales que llegaron al lugar intentaron reanimarla, pero falleció en la escena.

El coronel del condado Boone, Justin Sparks, confirmó a la cadena WRTV, afiliada de ABC, que la autopsia determinó que la causa de muerte fue un homicidio por herida de bala en la cabeza. No obstante, aclaró que esta clasificación no implica automáticamente la presentación de cargos criminales.

“En este contexto, ‘homicidio’ significa que la muerte fue causada por otra persona, pero no necesariamente con intención criminal”, explicó Sparks. “Aún se investiga qué ocurrió exactamente y si corresponde presentar cargos”.

En un comunicado, el Departamento de Policía Metropolitana de Whitestown informó que los datos recabados hasta el momento “no respaldan que haya habido una entrada forzada a la residencia”. Asimismo, confirmaron que la víctima murió en el lugar y que los oficiales brindaron toda la asistencia posible durante la emergencia.

El caso continúa bajo investigación mientras la comunidad local y la familia de la víctima claman justicia por la muerte de María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, descrita como una mujer trabajadora que solo intentaba cumplir con su jornada laboral.