OREM, Utah. Charlie Kirk, director ejecutivo y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, se encontraba el miércoles en estado crítico en un hospital de Utah tras recibir un disparo en un evento universitario, según informó un agente de las fuerzas del orden a The Associated Press.

Los vídeos publicados en las redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando por un micrófono de mano mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “The American Comeback” y “Prove Me Wrong”. Se oye un solo disparo y se ve a Kirk levantando la mano derecha mientras brota una gran cantidad de sangre del lado izquierdo de su cuello. Se oye a los espectadores atónitos jadear y gritar antes de que la gente empiece a huir. La AP pudo confirmar que los vídeos fueron grabados en el patio del Centro Sorensen, en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

“Confirmamos que le han disparado y estamos rezando por Charlie”, dijo Aubrey Laitsch, directora de relaciones públicas de Turning Point USA.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin ánimo de lucro. El evento había suscitado opiniones divididas en el campus. Una petición en línea en la que se pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada en el que citaba los derechos de la Primera Enmienda y afirmaba su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de clips de noticias que mostraban que su visita a las universidades de Utah estaba suscitando controversia. Escribió: “¿Qué está pasando en Utah?”.

La universidad afirmó que se había disparado “un solo tiro” contra Kirk y que el sospechoso estaba detenido.

El presidente Donald Trump y una serie de funcionarios electos republicanos y demócratas condenaron el tiroteo y ofrecieron sus oraciones por Kirk en las redes sociales.

“Todos debemos rezar por Charlie Kirk, que ha recibido un disparo. Un gran tipo de arriba abajo. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!“, publicó Trump en Truth Social.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de la violencia política en Estados Unidos en todos los ámbitos ideológicos. Entre los ataques se incluyen el asesinato de una legisladora del estado de Minnesota y su marido en su casa en junio, el incendio de un desfile en Colorado para exigir a Hamás la liberación de rehenes y el incendio de la casa del gobernador de Pensilvania, que es judío, en abril. El más notorio de estos sucesos es el tiroteo contra Trump durante un mitin de campaña el año pasado.

El excongresista republicano de Utah Jason Chaffetz, que estaba presente en el acto, dijo en una entrevista en Fox News Channel que oyó un disparo y vio a Kirk retroceder.

“Parecía un disparo cercano”, dijo Chaffetz, que parecía conmocionado mientras hablaba.

Afirmó que había poca presencia policial en el acto y que Kirk contaba con cierta seguridad, pero no suficiente.

“Utah es uno de los lugares más seguros del planeta”, dijo. ” Y por eso no tenemos este tipo de cosas” .

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del Tea Party, para hacer proselitismo en los campus universitarios a favor de los impuestos bajos y el gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el celo de Kirk por enfrentarse a los liberales en el mundo académico acabó por ganarse a un influyente grupo de financieros conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point apoyó con entusiasmo a Trump después de que este se hiciera con la nominación del Partido Republicano en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña para las elecciones generales.

Pronto, Kirk se convirtió en un habitual de la televisión por cable, donde se inclinó por las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo eran igualmente efusivos y solían intervenir en las conferencias de Turning Point.