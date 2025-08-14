Siguen aumentando sus vientos.

La tormenta tropical Erin tiene ahora vientos de 60 mph, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) la mañana del jueves y se espera que sea huracán en 24 horas.

Su nueva trayectoria se acerca un poco a la costa norte de Puerto Rico y pasaría ahora a unas 200 millas de San Juan. En ese momento, Erin debe ser un huracán mayor.

"Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 60 mph (95km/h) con ráfagas más altas. Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día más o menos, y se espera que Erin se convierta en un huracán el viernes. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia fuerahasta 60 millas (95 km) desde el centro", indicó el NHC en su boletín de las 11:00 de la mañana.

PUBLICIDAD

Su movimiento continúa hacia el oeste.

“Erin se está moviendo hacia el oeste a cerca de 17 mph (28 km/h). Se espera un giro hacia el oeste-noroeste esta noche y se espera que este movimiento continúe hasta el fin de semana. En la trayectoria del pronóstico, el centro de Erin es probable que se mueva cerca o justo al norte de las Islas de Sotavento del norte durante el fin de semana”, explica el NHC.

El riesgo mayor con este sistema será la marejada que provocará.

“Marejadas generadas por Erin comenzarán a afectar porciones de las Islas de Sotavento del norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico para este fin de semana.Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, advierten.