Washington. El presidente Donald Trump afirmó el martes que Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque en el sur del Caribe contra una embarcación que transportaba drogas y que partió de Venezuela.

El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó en la red social X que la embarcación estaba siendo operada por una “organización designada como narco-terrorista”. Describió la operación como un ataque letal.

Estados Unidos había anunciado recientemente planes para aumentar su fuerza marítima en las aguas frente a Venezuela para combatir las amenazas de los cárteles de las drogas latinoamericanos.

Estados Unidos no ha señalado ninguna incursión terrestre planificada por los miles de efectivos que están siendo desplegados. Aun así, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha respondido desplegando tropas en la costa de Venezuela y la frontera con la vecina Colombia, y ha instado a los venezolanos a enlistarse en una milicia civil.

La oficina de prensa del gobierno de Venezuela no ha comentado sobre el anuncio de Trump.

El Pentágono tampoco emitió hasta el momento ningún comentario sobre el incidente.