( The Associated Press )

Estados Unidos lanzó el viernes una campaña para ofrecer refuerzos de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 a millones de estadounidenses, aun cuando los funcionarios federales de salud subrayaron que el verdadero problema sigue siendo administrar las primeras inyecciones a los no vacunados.

“No vamos a salir de esta pandemia con un refuerzo”, advirtió la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), a pesar de que con sus palabras contravino el consejo de su propio panel de expertos de que más personas reciban el refuerzo.

La gran mayoría de los casos y hospitalizaciones por COVID-19 se dan entre personas no vacunadas, señaló Walensky. Y los tres tipos de vacuna contra el COVID-19 que se aplican en Estados Unidos ofrecen una fuerte protección contra un cuadro grave de enfermedad, la hospitalización y la muerte, a pesar de la contagiosa variante delta que hizo que los casos se dispararan. Pero la inmunidad contra un cuadro leve parece disminuir meses después de la vacunación inicial.

Las personas ansiosas por recibir otra dosis de Pfizer no perdieron tiempo en arremangarse la camisa después de que Walensky dictaminara a última hora del jueves quién es elegible: Los estadounidenses mayores de 65 años y otras personas que sean vulnerables por problemas de salud subyacentes o por el lugar donde trabajan y viven, una vez que hayan pasado seis meses desde la última dosis.

Jen Peck, de 52 años, de Eau Claire, Wisconsin, cumple los requisitos debido a su trabajo como consultora de matemáticas y ciencias de la educación. Se vacunó en marzo, pero le preocupa contagiarse y propagar la infección sin saberlo. Viaja entre escuelas rurales en las que muchos alumnos y profesores no llevan mascarilla, y los niños más pequeños aún no pueden ser vacunados.

“No quiero ser ‘Mary COVID’ llevándola a edificios llenos de niños no vacunados. No podría vivir conmigo misma si lo llevara de un edificio a otro. Me atormenta pensar en ello”, dijo Peck, que se vacunó a primera hora de la mañana del viernes.

Las autoridades de salud deben aclarar la confusión sobre quién debe recibir el refuerzo y por qué. Por ahora, la campaña de refuerzo es lo que Walensky llamó “un primer paso”. Solo se aplica a las personas vacunadas originalmente con vacunas fabricadas por Pfizer y su socio BioNTech. Aún no se han tomado decisiones sobre los refuerzos para los estadounidenses que recibieron las vacunas de Moderna o Johnson & Johnson.

El presidente Joe Biden dijo que si estás vacunado, “estás en buena forma, y estamos haciendo todo lo posible para que siga siendo así, que es donde entra el refuerzo”. Instó a los que ahora tienen derecho a una vacuna adicional a “ir a por el refuerzo”, diciendo que él se pondría la suya pronto, y que todo el mundo debería ser paciente y esperar su turno.