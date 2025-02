Desde que Donald Trump se posesionó como el presidente número 47 de los Estados Unidos, son muchos los inmigrantes que se encuentran en zozobra al no saber qué va a pasar con ellos, ya que algunos se encuentran de forma ilegal.

El presidente Trump ha cerrado varios programas que beneficiaban a los latinos que se encuentran en ese país, entre ellos el CBP One, y esto es algo que ha consternado a más de uno.

En las redes sociales, como TikTok, algunos latinos relatan cómo es su situación y el miedo que tienen de salir a la calle, debido a la angustia que sienten por ser deportados y no poder llevarse ninguna de las pertenencias que han conseguido a lo largo de los años.

Alejandra Cooper es una panameña radicada en los Estados Unidos desde hace un tiempo y está casada con un norteamericano. Sin embargo, hasta el momento no ha podido obtener su residencia y compartió un video que no solo conmovió a más de uno, sino que también aplaudieron la labor de su esposo.

Así fue el relato de la panameña

En la publicación muestra cómo su esposo, preocupado por la situación que están pasando los inmigrantes, toma la decisión de conseguir un segundo trabajo de repartidor, para que ella no tenga que salir de la casa.

“Podré olvidar todo, menos el día en que mi esposo consiguió un segundo trabajo como repartidor para pagar los gastos de la casa, para que yo no saliera debido a las deportaciones masivas”, dijo Alejandra.

Al ver el esfuerzo que hace su compañero de vida, ella se siente conmovida, ya que nunca pensó que él fuera capaz de trabajar en las noches con el fin de que ella no se preocupara por los gastos de su hogar y así evitar que caiga en una de las redadas que está llevando a cabo el gobierno.

“Verlo esforzarse tanto por cuidarme me rompe el corazón, pero sé que mañana será bonito y el sol va a salir para nosotros”, comentó Cooper.

Aunque ella sabe que su situación actual no es la mejor debido a que los papeles pueden demorarse en llegar, siente una gran admiración por todo lo que está haciendo su esposo y por lo dispuesto que está a abandonar el país si a ella la deportan.

En otro video mostró cómo su esposo se va a trabajar y le dice que se quede en la casa, que él se va a hacer cargo de todo y que no le va a hacer falta nada.

“Quédate en la casa, no quiero que estés ahí afuera si estás asustada. Yo me voy a encargar de todo, te voy a cuidar y no voy a dejar que nadie te lleve lejos de mí. Y si algo llega a pasar, yo me voy contigo”, dijo el esposo.