Dos pilotos murieron tras la colisión entre un avión regional de Air Canada Express y un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

El hecho ocurrió durante la maniobra de aterrizaje y es investigado por autoridades, mientras se conocen detalles sobre las trayectorias de Antoine Forest y Mackenzie Gunther, quienes iniciaban sus carreras en la aviación comercial.

El accidente interrumpió la operación de un vuelo con 72 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo. La mayoría de los heridos fue dada de alta horas después, mientras que los bomberos involucrados en el hecho sobrevivieron. Las autoridades analizan lo ocurrido y evalúan posibles fallos operativos, entre ellos problemas de coordinación en la torre de control.

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En la cabina se encontraban Antoine Forest, de 30 años, y Mackenzie Gunther, quienes formaban parte de una generación reciente de pilotos en proceso de consolidar su experiencia en la aviación comercial. El director de la Administración Federal de Aviación (FAA) los describió como “dos jóvenes al comienzo de sus carreras”.

15 Fotos En el avión, de la compañía Air Canada, viajaban 72 pasajeros y cuatro miembros de la tripulación.

Trayectorias en formación dentro de la aviación comercial

Forest inició su camino en la aviación tras graduarse en 2018. Sus primeros trabajos incluyeron vuelos turísticos en Quebec sobre el fiordo de Saguenay, una actividad habitual para pilotos en etapa inicial. Más adelante, participó en tareas de monitoreo de incendios forestales, un rol que requiere control técnico y análisis de condiciones ambientales.

En 2022, se incorporó a Jazz Aviation, empresa que opera vuelos regionales para Air Canada Express. Este paso forma parte del proceso habitual de crecimiento profesional hacia aerolíneas de mayor alcance. Personas de su entorno laboral lo identificaban por su enfoque en la seguridad y su interacción con pasajeros.

Gunther había completado en 2023 un programa de tecnología aeronáutica en Canadá. Al momento del accidente, se encontraba en fase de acumulación de horas de vuelo en operaciones comerciales, una etapa necesaria para avanzar en su desarrollo profesional.

La incorporación de pilotos con formación reciente responde a una tendencia en la industria. La demanda global ha impulsado la entrada de nuevos profesionales en etapas iniciales de experiencia operativa.

El recorrido profesional en la aviación comercial suele estructurarse en etapas: formación técnica, experiencia en aeronaves pequeñas, ingreso a compañías regionales y posterior acceso a vuelos de mayor escala. En el caso de Forest, este proceso ya estaba en curso, con expectativas de avanzar hacia aeronaves de mayor tamaño.

El impacto ocurrió cuando el avión descendía y colisionó con un camión de bomberos que cruzaba la pista. La investigación continúa para determinar las causas exactas y establecer responsabilidades en la operación aeroportuaria.