Wilmington, Delaware. El exesposo de la ex primera dama Jill Biden comparecerá ante el tribunal el martes en Delaware acusado de haber matado a su actual esposa.

Se espera que William Stevenson, de 77 años, se declare culpable de asesinato en primer grado. Estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.

Esta foto sin fecha, difundida por la Policía del Condado de New Castle, Delaware, muestra a William Stevenson. ( Policía del Condado de New Castle vía AP )

Este mes, un gran jurado estatal acusó a Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, que fue hallada inconsciente en su casa el 28 de diciembre. Stevenson ha permanecido bajo custodia desde la acusación del 3 de febrero, incapaz de pagar la fianza de 500,000 dólares.

PUBLICIDAD

Relacionadas Acusan al exesposo de Jill Biden por presuntamente matar a su actual esposa

En los registros judiciales hechos públicos hasta ahora no figura su abogado defensor.

William Stevenson fundó el Stone Balloon, un popular local de música de Newark (Delaware) a principios de la década de 1970.

Linda Stevenson dirigía un negocio de contabilidad y en su obituario se la describía como una madre y abuela orientada a la familia y seguidora de los Philadelphia Eagles. La esquela no menciona a su marido.

“Un abrazo suyo y todas tus preocupaciones desaparecerían”, escribió su hija, Christine Mae, en un post de Facebook. “El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.