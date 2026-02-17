Exesposo de Jill Biden se declarará culpable de la muerte de su esposa
Este mes, un gran jurado estatal acusó a William Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, que fue hallada inconsciente en su casa el 28 de diciembre.
PUBLICIDAD
Wilmington, Delaware. El exesposo de la ex primera dama Jill Biden comparecerá ante el tribunal el martes en Delaware acusado de haber matado a su actual esposa.
Se espera que William Stevenson, de 77 años, se declare culpable de asesinato en primer grado. Estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.
Este mes, un gran jurado estatal acusó a Stevenson de matar a Linda Stevenson, de 64 años, que fue hallada inconsciente en su casa el 28 de diciembre. Stevenson ha permanecido bajo custodia desde la acusación del 3 de febrero, incapaz de pagar la fianza de 500,000 dólares.
Relacionadas
En los registros judiciales hechos públicos hasta ahora no figura su abogado defensor.
William Stevenson fundó el Stone Balloon, un popular local de música de Newark (Delaware) a principios de la década de 1970.
Linda Stevenson dirigía un negocio de contabilidad y en su obituario se la describía como una madre y abuela orientada a la familia y seguidora de los Philadelphia Eagles. La esquela no menciona a su marido.
“Un abrazo suyo y todas tus preocupaciones desaparecerían”, escribió su hija, Christine Mae, en un post de Facebook. “El dolor de perderla es paralizante y el vacío en mi corazón es un abismo”.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.